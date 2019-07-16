النائب, اسامة, السعدي, بجولة, ميدانية, في, مدينة, اللد, للاطلاع, على, المشاريع, السكنية,

قام النائب اسامة سعدي، العربية للتغيير بجولة ميدانية في مدينة اللد مع السيد يوسي حداد مدير قسم الاقليات في وزارة البناء والاسكان وبمشاركة اعضاء البلدية فرج بن فرج، فداء شحاده والناشط في للعربية للتغيير نور حسونه.

تمركزت الجولة في حي ريمز في المدينة من اجل الاطلاع على مجريات العمل الميداني هناك ومراحل إتمام المشاريع السكنية في الحي "أ" و"ب".خلال الجولة الميدانية تم عقد اجتماع بين جميع المشاركين لبحث قضايا السكن والبناء التي تخص المواطنين العرب في مدينة اللد التي بموجبها سيتم معالجة الضائقة السكنية في المدينة وفتح فرص جديدة للازواج الشابة.

في ختام الجلسة تم الإتفاق على عقد سلسلة اجتماعات مع البلدية ووزارة البناء والاسكان من اجل العمل على تطوير الوضع الحالي واقامة مشاريع اضافية في مدينة اللد.

واكد النائب اسامة السعدي ان هذه الجولة هي ضمن برنامج العمل الميداني والبرلماني التي يقوم به منذ سنوات في مدينة اللد وباقي المدن والبلدات العربية من اجل إيجاد حلول سكنية للمواطنين والازواج الشابة بشكل خاص بالاضافة للعمل المشترك مع السلطات المحلية من اجل الحد من البناء غير المرخص واوامر الهدم المجحفة التي تصدر بحق تلك البيوت.

واضافة السعدي:" نطالب بمشاريع سكنية بكل البلدات العربية بدل من سياسة الهدم التي تتبعها الحكومة بحق اهلنا في كل مكان ولن نكل حتى تحقيق ذلك".