الصليب, الاحمر:, نتابع, مجريات, التحقيق, باستشهاد, الاسير, طقاطقة,

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قام النائب اسامة سعدي، العربية للتغيير بجولة ميدانية في مدينة اللد مع السيد يوسي...
بمبادرة مركز السلطات المحلية،عقد اليوم الثلاثاء،المؤتمر الأول من نوعه لبحث...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قامت وحدة مركزية من...
أعلن مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا الإعتراف بدولة فلسطين، وتم رفع العلم...
فتحت بلدية العفولة صباح اليوم متنزهها البلدي أمام الجميع ودون تفرقة تطبيقا لأمر...
عقد اليوم الثلاثاء في مبنى بلدية ام الفحم مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع...
شهدت قاعد مدرسة الرازي الاعدادية والثانوية في مدينة ام الفحم اعمال تخريب مما اسفر...
اعلنت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء عن رفعها حالة التأهب الى القصوى...
فوجئ اهالي بلدة الزرازير صباح اليوم الثلاثاء بقوات كبيرة من الشرطة معززة بجرافات...
منذ بداية عام 2019 قتل 175 شخصًا في حوادث الطرق, 16 منهم في الأسبوعين الماضيين. 49 من...