الصليب, الاحمر:, نتابع, مجريات, التحقيق, باستشهاد, الاسير, طقاطقة,

قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر إنها تتابع استشهاد الاسير ناصر طقاطقة داخل العزل بسجون الاسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

وأبرقت اللجنة الدولية في بيان لها تعازيها لعائلة الشهيد في هذه الظروف الصعبة.وأضاف البيان" لا تشارك اللجنة الدولية في لجان تحقيق او تشريح ولكنها تتابع وبشكل حثيث مع السلطات المعنية وتبقي العائلة على علم بالمستجدات. لا تفصح اللجنة الدولية عن اي معلومات من شانها المساس بمشاعر العائلة".