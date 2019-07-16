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نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للادارة الامريكية تحفظات اسرائيل...
أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن خيار إيران هو المقاومة أمام أي...
قال رئيس الوزراء الاسرائيل بنيامين نتنياهو، إن "رد فعل الاتحاد الأوروبي على...
أكد الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين ان هدف زيارته لكورية الجنوبية بناءُ جسر بين...
تحيي تركيا اليوم الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشل، وقد ترحم وزير الخارجية،...
أطلع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير...
أكدت إيران أن بلاده ستعيد البرنامج النووي إلى ما كان عليه قبل 4 أعوام، إذا لم تلتزم...
أعلنت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية موافقتها على تسوية مع "فيسبوك" تفرض...
أعلن الهلال الأحمر التونسي ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين قبالة السواحل...
عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على نفتالي بينيت تعيينه سفيرا لدى...