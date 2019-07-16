أصالة, تنفي, خلافها, مع, إليسا, وتّوضح:, قد, يكون, خانها, التّعبير!,

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فاجأت الفنانة أحلام جمهورها عبر “تويتر”، بإطلالتها غير المتوقعة، التي ظهرت فيها...
في مقابلة أجرتها الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” مع مجلة سيدتي تحدثت فيها عن...
نفت النجمة اللبنانية إليسا مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ”ذا...
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