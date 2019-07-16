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10 أطعمة تقي من ضعف النظر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكدت الدكتورة لويزا ساستري على أهمية التغذية السليمة في الحفاظ على صحة العين؛ حيث يمكن للنظام الغذائي الصحي أن يمنع تطور بعض الأمراض مثل الضمور البقعي واعتلال الشبكية السكري.



ولرؤية صحية وسليمة توصي ساستري، أخصائية طب العيون وعلاج الشبكية في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، بتناول الأطعمة التالية:


1. المكسرات والحبوب: تحتوي البقوليات على الدهون الصحية وفيتامين E والنحاس، وهي ضرورية للحفاظ على الوظائف الكيميائية الحيوية للجسم ويمكن أن تلعب دوراً في الحفاظ على صحة الشبكية الصحية.


2. الأسماك: هناك أنواع كثيرة من الأسماك غنية بالحمض الدهني أوميغا 3. وتتمتع هذه المادة بتأثير قوي مضاداً للالتهابات يساعد القلب والعقل على البقاء بصحة جيدة، وكذلك شبكية العين. ويوصى بتناول حصتين على الأقل من أسماك المياه الباردة في الأسبوع، وتعتبر أنواع السلمون والسردين والرنجة من أهم مصادر أوميغا 3، كما يعد سمك الهلبوت وسمك التونة من المصادر الجيدة أيضاً.



3. البيض: يحتوي البيض على دهون صحية ولوتين وزياكسانثين، وهي عناصر مغذية مهمة. يعتبر اللوتين والزياكسانثين من مضادات الأكسدة، التي تعمل بمثابة حاجب طبيعي من الشمس لبقعة الشبكية (المنطقة المركزية لشبكية العين)، وتمتص الأشعة الزرقاء الضارة.



4. الأطعمة الملونة: مثل البرتقال والذرة الحلوة والفلفل تحتوي على زياكسانثين. يجب تناول هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي، لأن جسم الإنسان لا ينتج هذه المواد المضادة للأكسدة بشكل طبيعي، ويجب طهيها بشكل خفيف لأن الإفراط في طهيها قد يؤدي إلى تدمير الأصباغ.


5. اللحوم: يحتوي اللحم البقري والديك الرومي والضأن على الزنك، وهو يعزز صحة العين ويساعد على تأخير فقدان البصر المرتبط بالعمر.



6. المحار: يحتوي المحار على الزنك والنحاس بشكل أساسي. ومن الضروري استهلاك كمية جيدة من الزنك؛ لأن نقص هذه المادة قد يؤدي إلى ضعف الرؤية في الليل.



7. الخضروات الورقية: مثل اللفت والسبانخ والخس غنية باللوتين الذي يعتبر من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض المسببة لفقدان البصر.



8. الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على كمية أقل من الحليب والسكر، كما تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والمواد الغذائية الأساسية. إن استهلاك الشوكولاتة الداكنة يعزز الصحة العامة للجسم.


9. الجزر: الجزر غني بفيتامين A وبيتا كاروتين. يعد فيتامين A ضروري لصحة البصر لأنه يساعد على حماية شبكية العين، كما أن نقص فيتامين A يعد أحد الأسباب الرئيسية للعمى ويمكن أن يؤدي إلى أمراض العين مثل الساد (المياه البيضاء) والانحلال البقعي.


10. ثمار الحمضيات: تحتوي الفواكه مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت على كميات كبيرة من فيتامينC، الذي يساعد في مكافحة مشاكل العين المرتبطة بالعمر.




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