آرسنال, مهتم, بضم, مالكوم,

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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان يجرمان وضع شرطًا،...
قال رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، إن هدف فريقه هو الفوز ببطولة كأس الأمم...
أعلن نادي برشلونة الإسباني الإثنين نجاح لاعبه الجديد الياباني هيروكي آبي في...
اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني، من إبرام صفقة هجومية من شتوتجارت، خلال الأيام...
بدأ نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا...
قال الجزائري رياض محرز إنه نجح في تحمل مسؤولية تسديد الركلة الحرة المباشرة في...
وصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى معسكر الفريق...
طالب النجم الجزائري مشعجي منتخب الجزائر في فرنسا أن يحتفلوا بانتصارات فريق...
اعتبر المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، الأحد، خلال تقديمه كلاعب جديد...
توفي 4 جزائريين وأصيب 8 آخرون في حادث انحراف شاحنة خلال احتفالات فوز منتخب...