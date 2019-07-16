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آرسنال مهتم بضم مالكوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



  أفادت تقارير صحافية أن نادي آرسنال الإنجليزي يستهدف إبرام صفقة مع نظيره برشلونة الإسباني، تقتضي رحيل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا إلى صفوف "الغانرز" خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب صصحيفة سبورت الكاتالونية يرغب النادي الإنجليزي في ضم مالكوم دي أوليفيرا، على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يريد الحصول على 55.7 مليون يورو، من أجل السماح برحيل مالكوم صاحب الـ22 عاماً.

كما أشارت سبورت إلى تواجد ممثلي مالكوم في لندن، للتفاوض على نقل اللاعب، إلا أن الطرفين بعيدان عن التوصل لاتفاق حتى الآن، بسبب الراتب الأسبوعي لمالكوم، والذي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني.




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