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فيديو - اعتقال مشتبه من الرملة بالضلوع بجريمة قتل انتصار العيساوي من الرملة بعد ان حمت ابنها من الرصاصات



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جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قامت وحدة مركزية من الشرطة، في أعقاب تحقيق معقد ومركب، بفك رموز جريمة مقتل إنتصار العيسوي البالغة من العمر 53 عامًا من الرملة في شهر أيار الماضي.



وفقًا للشكوك ، أصيبت المرحومة انتصار العيساوي بالرصاص عندما كانت في فناء منزلها في شارع لخيش في مدينة الرملة، والذي نفذه وفق الشبهات عمر المصراتي أحد سكان الرملة البالغ من العمر 23 عامًا.  أثناء الحادثة أصيب رجل آخر يبلغ من العمر 40 عامًا بجروح طفيفة عندما أصيب برصاصة في القسم السفلي من جسمه.


 وفقاً للشكوك ، اثر نزاع وقع على خلفية جنائية بين المشتبه به وابن المرحومة العيساوي، وصل المشتبه يوم 25.5.2019،  حوالي الساعة 21:30 بعد ان استقل دراجة كهربائية قرب منزل عائلة العيساوي.  ومن ثم فتح المشتبه النار على المنزل مما أسفر عن أصابة المرحومة وجارهم من اطلاق النار، اما المشتبه لاذ الفرار من المكان راكبا على الدراجة.


  محققو وحدة مركزية في الشرطة قاموا بنشاط مسح وبحث وتفتيش لرصد المشتبه،   حتى حددوا مكانه ليلقوا القبض عليه   يوم 4.6.2019، بينما كان يختبئ في شقة في اللد.  


في اطار التحقيق ، اكتشف محققو الوحدة أن المشتبه به قد غادر منزله مستقلاً دراجة كهربائية ، متجها نحو شارع تل حاي في الرملة باتجاه مفترق تعفورا ، زمن ثم تقدم عبر منطقة حرشية باتجاه منزل العائلة ليرتكب الجريمة ومن ثم لاذ بالفرار من المكان.


 تم تمديد فترة توقيف المشتبه من وقت لآخر ، وفي يوم 14.7.2919 ، تم تقديم تصريح مدعٍ في قضيته حول نية النيابة تقديم لائحة اتهام ضده وطلب توقيفه حتى نهاية الإجراءات.


 *منذ بداية العام ،  نجحت الشرطة  بفك رموز  22 جريمة  قتل حدثت في المجتمع العربي *


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