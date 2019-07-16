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صورة - مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا يعترف بدولة فلسطين ويرفع علمها على سارية



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أعلن مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا الإعتراف بدولة فلسطين، وتم رفع العلم الفلسطيني عاليا على سارية أمام مقر البلدية.



وكانت مجموعة دعم فلسطين في حزب العمال البريطاني التي شاركت ودعمت المجلس البلدي في شيفيلد لتحقيق هذا الاعتراف، قد قالت أنها ستنقل هذا القرار إلى البرلمان البريطاني لمناقشته في شهر أيلول/سبتمر المقبل.




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