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أحلام بإطلالة غير متوقعة وردود فعل مُستغربة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت الفنانة أحلام جمهورها عبر “تويتر”، بإطلالتها غير المتوقعة، التي ظهرت فيها مختلفة تمامًا عما اعتاد عليه محبوها، لتُثير حول ذلك جدلاً وتفاعلاً بينهم بشأن احتمالية إجرائها عملية شفط دهون. أحلام بدت رشيقة للغاية في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، فأطلّت بفستان من اللون الأزرق السماوي، مرتدية عليه معطفًا من اللون البينك في حديقة عامة وسط الأشجار، لم يتّضح مكانها، ونسّقت إطلالتها بتسريحة شعر جديدة ومكياج جريء، لتنهال عليها ردود الفعل المُستغربة.


 ورغم أن الصور نالت استحسان محبي أحلام؛ غير أنه وُجِّهت لها تساؤلات كثيرة عن سبب نحافة جسدها بشكل واضح، لتتباين ردود الفعل بين المعلّقين الذين تكهنوا بأنها خضعت إمّا لعملية شفط دهون أو ريجيم قاس، أو أجرت عملية تكميم المعدة، لكن الغالب من التعليقات كان الخيار الأول. وذهب طرف آخر من جمهور الفنانة إلى عدم تصديق إطلالتها، وأكدوا بأن الصور خضعت لبرنامج الفوتوشوب، إلا أن آخرين لم يتفقوا مع هذا الخيار، خاصة وأن الصور واضحة تمامًا بكل تفاصليها بأنها حقيقية.



فيما احتفل عدد من جمهور الفنانة السعوديين بحفلها في عسير، مؤكّدين أنهم بانتظارها، وسيكونون أول من سيحضر الحفل، لأن الأمسية الغنائية ستكون مختلفة هذه المرة مع الإطلالة الجديدة لأحلام. ووسط هذه التساؤلات الكثيرة لم تردّ النجمة الإماراتية على أي منها، ملتزمة الصمت، مكتفية بتعليق أرفقته فور نشر صورها، حيث كتبت:” انتظركم جمهوري في عسير الجمال والفخر، #حنا فوق في #موسم السوده ١٣/٨ اغسطس انتظركم جمهوري #بنت_زايد”.




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