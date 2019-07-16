مبتكر, فرنسي, يطير, على, “لوح, طائر”, في, عرض, عسكري!,

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أسفر انهيار لعبة في مدينة ملاهٍ في الهند عن وفاة شخصين على الأقل وإصابة 27 آخرين،...
بعد أن كثرت الأنباء عن شكل "آيفون 11" القادم، والتي أحبطت محبي الهاتف الشهير، بسبب...
أفاد تقرير جديد بأن التطبيقات المملوكة لـ "فيسبوك" تعرضت لأعطال كبيرة "غير متوقعة"...
سرق 4 أولاد سيارة رباعية الدفع، وترك أحدهم رسالة لعائلته، قبل أن يتم ضبطهم بعيدا...
طور باحثون من مختبر البروفيسور جامي بايك السويسري روبوتات صغيرة يبلغ وزن الواحد...
يقبل مستخدمو الإنترنت، على تطبيق شائع هذه الأيام يدعى "فيس آب" (Face App)، حتى يحولوا...
هاجم تمساح سائحة مسنة أثناء سباحتها في حديقة ليتشفيلد الوطنية بأستراليا، وتمسك...
تعطلت خدمة "تويتر" أمس الخميس، في العديد من البلدان العربية والأجنبية، وفق ما ذكر...
انتشر عبر مواقع الإنترنت فيديو "وحشي" صور في إندونيسيا، ويظهر المعاملة القاسية...
ذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية بأن شاب هندي يدعى ” غاندام كيران ” يبلغ من...