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سان جيرمان - 222 مليون يورو ونتخلى عن نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان يجرمان وضع شرطًا، للموافقة على رحيل نجمه البرازيلي نيمار دا سليفا، هذا الصيف.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نيمار اجتمع، أمس الإثنين، مع قادة سان جيرمان ومن بينهم ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.


وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع وافق قادة سان جيرمان على رغبة نيمار في الرحيل هذا الصيف، ولكن بشرط الحصول على عرض مناسب.


ويريد مسؤولو النادي الفرنسي استعادة الـ 222 مليون يورو التي تم دفعها، لضم نيمار من برشلونة في صيف 2017، وتم إبلاغ النجم البرازيلي بهذا الأمر خلال الاجتماع.


يذكر أن برشلونة هو الوجهة المحتملة لنيمار في الموسم المقبل، ولكن النادي الكتالوني ينوي عرض إدراج أكثر من لاعب في الصفقة لتقليل الأموال المدفوعة أو إبرام التعاقد من خلال تبادل لاعبين دون تقديم أموال.




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