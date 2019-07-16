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بلدية العفولة تفتح متنزهها أمام الجمهور كافة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




فتحت بلدية العفولة صباح اليوم متنزهها البلدي أمام الجميع ودون تفرقة تطبيقا لأمر المحكمة المركزية في الناصرة . 


وكانت البلدية قد فرضت قيودا على دخول من هم ليسوا من سكان المدينة الى المكان.




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