بلدية, العفولة, تفتح, متنزهها, أمام, الجمهور, كافة,

فتحت بلدية العفولة صباح اليوم متنزهها البلدي أمام الجميع ودون تفرقة تطبيقا لأمر المحكمة المركزية في الناصرة .وكانت البلدية قد فرضت قيودا على دخول من هم ليسوا من سكان المدينة الى المكان.

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