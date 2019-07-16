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ام الفحم تحتضن مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية



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عقد اليوم الثلاثاء في مبنى بلدية ام الفحم مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي    الذي بادر اليه مركز السلطات المحلية والذي يتطرق الى ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي وبحث السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة وتقليص نسبها.


انطلق اليوم بلقاء مع رئيس البلدية في ام الفحم عقد في مكتبه ومن ثم لقاء مع عاملين إجتماعيين في قسم الخدمات الاجتماعية بأم الفحم وجلسة حول قضية العنف داخل العائلة وفي صفوف النساء .


ثم عقدت جلسة مع مجلس الشبيبة حول ظاهرة العنف في صفوف الشباب.

وفي الختام عقد لقاء مع أحدى عائلات ضحايا العنف والجريمة.

شارك في هذا اليوم :" موطي كوهن قائم بأعمال المفتش العام للشرطة،اللواء جمال حكروش رئيس مديرية تحسين خدمات الشرطة للمجتمع العربي،حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت،داني شاحر رئيس السلطة لمكافحة العنف السموم والكحول،ورؤساء سلطات محلية عربية: د.سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم،فراس بدحي رئيس مجلس كفرقرع،مضر يونس رئيس مجلس عارة عرعرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية،رائد كبها رئيس مجلس بسمة،محمود جبارين رئيس مجلس طلعة عارة،تميم حرز الله رئيس مجلس زيمر،مرسي أبو مخ رئيس بلدية باقة الغربية،محمد وتد رئيس مجلس جت،مأمون عبد الحي رئيس بلدية الطيرة،محمود عاصي رئيس مجلس كفربرا،درويش رابي رئيس مجلس جلجولية،عادل بدير رئيس بلدية كفرقاسم،مدراء عامين لوزارة الداخلية،القضاء،التربية والتعليم،الأمن الداخلي




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