اعمال, تخريب, في, قاعد, مدرسة, الرازي, ام, الفحم, واستنكار, عارم,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قامت وحدة مركزية من...
أعلن مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا الإعتراف بدولة فلسطين، وتم رفع العلم...
فتحت بلدية العفولة صباح اليوم متنزهها البلدي أمام الجميع ودون تفرقة تطبيقا لأمر...
عقد اليوم الثلاثاء في مبنى بلدية ام الفحم مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع...
اعلنت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء عن رفعها حالة التأهب الى القصوى...
فوجئ اهالي بلدة الزرازير صباح اليوم الثلاثاء بقوات كبيرة من الشرطة معززة بجرافات...
منذ بداية عام 2019 قتل 175 شخصًا في حوادث الطرق, 16 منهم في الأسبوعين الماضيين. 49 من...
تكون المنطقة الليلة على موعد مع خسوف جزئي للقمر، يستمر عدة ساعات . ويبلغ ذورته...
توفيت عروس فلسطينية، امس الاثنين، بعد دخولها في غيبوبة، يوم زفافها قبل أربعة أيام...
يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، ليسود جو حار في كافة المناطق...