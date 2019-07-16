تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-16 13:32:13 فيديو - اعتقال مشتبه من الرملة بالضلوع بجريمة قتل انتصار العيساوي من الرملة بعد ان حمت ابنها من الرصاصات |  2019-07-16 13:12:37 صورة - مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا يعترف بدولة فلسطين ويرفع علمها على سارية |  2019-07-16 12:21:38 بلدية العفولة تفتح متنزهها أمام الجمهور كافة |  2019-07-16 12:13:32 ام الفحم تحتضن مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية |  2019-07-16 12:10:51 اعمال تخريب في قاعد مدرسة الرازي ام الفحم واستنكار عارم |  2019-07-16 11:10:13 الحاجة سمية قراقره ام محمود عرابة في ذمة الله |  2019-07-16 11:05:21 موجة حر تضرب البلاد غدا ورفع حالة التأهب للقصوى وتوصيات بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس وشرب الماء |  2019-07-16 10:30:45 الاستيقاظ مبكراً يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي |  2019-07-16 10:29:48 انهيار لعبة بمدينة ملاهٍ بالهند يوقع قتيلين وإصابة 27 على الأقل |  2019-07-16 09:56:07 الزرازير - قوات كبيرة من الشرطة معززة بجرافات تقتحم حي الجواميس وتجرف اراض وتقتلع اشجار زيتون |  2019-07-16 09:19:17 175 قتيلا بحوادث الطرق منذ بداية العام منهم 49 عربيا |  2019-07-16 09:10:49 الليلة - خسوف جزئي للقمر لعدة ساعات |  2019-07-16 06:34:06 غزة- الموت يخطف فتاة يوم زفافها |  2019-07-16 06:26:38 ظريف: السبيل متاح أمام الولايات المتحدة للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة |  2019-07-16 06:10:23 الطقس - أجواء حارة إلى حارة جداً |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعمال تخريب في قاعد مدرسة الرازي ام الفحم واستنكار عارم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شهدت قاعد مدرسة الرازي الاعدادية والثانوية في مدينة ام الفحم اعمال تخريب مما اسفر عن تخطيم مقاعد القاعه وتخريب السقف وتدمير لوحة الكهرباء والمراحيض وغرف تبديل الملابس والخزائن , وقدر حجم الاضرار بمئات الالاف الشواقل.


هذا واستنكرت بلدية ام الفحم اعمال التخريب هذه موجهة رسالة للاهالي  :"هل يليق ببلدنا؟! هذه قاعة مدرسة الرازي. أنجزت وافتتحت قبل أقل من عامين، هذا هو واقع الحال للقاعة اليوم، خراب، تكسير، أوساخ، مقاعد مدرجات مقتلعة، مقاعد حمامات مكسرة، لوح وأسلاك كهربائية مكشوفة، خزائن ملابس منزوعة الأبواب، أضواء مكسرة في السقف. ألم يحن الوقت لنحافظ على ممتلكاتنا ومؤسساتنا العامة التي تخدم الجميع ويستفيد منها أولادنا وبناتنا؟!




كلمات متعلقة

اعمال, تخريب, في, قاعد, مدرسة, الرازي, ام, الفحم, واستنكار, عارم,

تابعونــا

فيديو - اعتقال مشتبه من الرملة بالضلوع بجريمة قتل انتصار العيساوي من الرملة بعد ان حمت ابنها من الرصاصات فيديو - اعتقال مشتبه من الرملة بالضلوع بجريمة قتل انتصار العيساوي من الرملة بعد ان حمت ابنها من الرصاصات 2019-07-16 | 13:32:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قامت وحدة مركزية من...

صورة - مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا يعترف بدولة فلسطين ويرفع علمها على سارية صورة - مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا يعترف بدولة فلسطين ويرفع علمها على سارية 2019-07-16 | 13:12:37

أعلن مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا الإعتراف بدولة فلسطين، وتم رفع العلم...

بلدية العفولة تفتح متنزهها أمام الجمهور كافة بلدية العفولة تفتح متنزهها أمام الجمهور كافة 2019-07-16 | 12:21:38

فتحت بلدية العفولة صباح اليوم متنزهها البلدي أمام الجميع ودون تفرقة تطبيقا لأمر...

ام الفحم تحتضن مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية ام الفحم تحتضن مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي بمبادرة مركز السلطات المحلية 2019-07-16 | 12:13:32

عقد اليوم الثلاثاء في مبنى بلدية ام الفحم مؤتمر مناهضة العنف والجريمة في المجتمع...

موجة حر تضرب البلاد غدا ورفع حالة التأهب للقصوى وتوصيات بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس وشرب الماء موجة حر تضرب البلاد غدا ورفع حالة التأهب للقصوى وتوصيات بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس وشرب الماء 2019-07-16 | 11:05:21

اعلنت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء عن رفعها حالة التأهب الى القصوى...

الزرازير - قوات كبيرة من الشرطة معززة بجرافات تقتحم حي الجواميس وتجرف اراض وتقتلع اشجار زيتون الزرازير - قوات كبيرة من الشرطة معززة بجرافات تقتحم حي الجواميس وتجرف اراض وتقتلع اشجار زيتون 2019-07-16 | 09:56:07

فوجئ اهالي بلدة الزرازير صباح اليوم الثلاثاء بقوات كبيرة من الشرطة معززة بجرافات...

175 قتيلا بحوادث الطرق منذ بداية العام منهم 49 عربيا 175 قتيلا بحوادث الطرق منذ بداية العام منهم 49 عربيا 2019-07-16 | 09:19:17

منذ بداية عام 2019 قتل 175 شخصًا في حوادث الطرق, 16 منهم في الأسبوعين الماضيين. 49 من...

الليلة - خسوف جزئي للقمر لعدة ساعات الليلة - خسوف جزئي للقمر لعدة ساعات 2019-07-16 | 09:10:49

تكون المنطقة الليلة على موعد مع خسوف جزئي للقمر، يستمر عدة ساعات . ويبلغ ذورته...

غزة- الموت يخطف فتاة يوم زفافها غزة- الموت يخطف فتاة يوم زفافها 2019-07-16 | 06:34:06

توفيت عروس فلسطينية، امس الاثنين، بعد دخولها في غيبوبة، يوم زفافها قبل أربعة أيام...

الطقس - أجواء حارة إلى حارة جداً الطقس - أجواء حارة إلى حارة جداً 2019-07-16 | 06:10:23

يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، ليسود جو حار في كافة المناطق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غرفة حريق صفورية مصنع صناعية منطقة اطفاء الناصرة محمد ملحم نشأت تمديد اعتقال المحكمة عملية تل ابيب مسنة دهس حادث طرق الناصرة شارع همشبير منطقة مستشفى شرطة رمبام حيفااطلاق نار ام الفحم اصابة شاب اسعاف شرطة حادث تحقيق مستشفى بوكيمون جو بحث فتاة قاصر مستشفى كسر جمجمة كرمئيل نزيف مخ عرابة مدبنة الاطباء تحتفل تخريج 5 أطباء اسنان امتحان الدولة رصاصة طائشة ام الفحم قرب اطفال يلعبون ساحة منزل حي جبارين مكابي اخاء الناصرة مباراة يلاقي نتسيرت عيليت غدا الجمعة ستاد عيلوط مباراة ديربي اطلاق نار محل تجاري مدينة طمرة الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات الطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفاارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر سلطة الاطفاء تحذر من مدافئ الاسلاك المتوهجة في البيوتمصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال مسرح الميدان اعتراض حيفا ميزانيات اعتمادات تقليص بلدية حيفا قرار سيول تغمر شوارع النقب الجنوب شاهدوا مياه الامطار الغزيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com