اعمال, تخريب, في, قاعد, مدرسة, الرازي, ام, الفحم, واستنكار, عارم,

شهدت قاعد مدرسة الرازي الاعدادية والثانوية في مدينة ام الفحم اعمال تخريب مما اسفر عن تخطيم مقاعد القاعه وتخريب السقف وتدمير لوحة الكهرباء والمراحيض وغرف تبديل الملابس والخزائن , وقدر حجم الاضرار بمئات الالاف الشواقل.

هذا واستنكرت بلدية ام الفحم اعمال التخريب هذه موجهة رسالة للاهالي :"هل يليق ببلدنا؟! هذه قاعة مدرسة الرازي. أنجزت وافتتحت قبل أقل من عامين، هذا هو واقع الحال للقاعة اليوم، خراب، تكسير، أوساخ، مقاعد مدرجات مقتلعة، مقاعد حمامات مكسرة، لوح وأسلاك كهربائية مكشوفة، خزائن ملابس منزوعة الأبواب، أضواء مكسرة في السقف. ألم يحن الوقت لنحافظ على ممتلكاتنا ومؤسساتنا العامة التي تخدم الجميع ويستفيد منها أولادنا وبناتنا؟!