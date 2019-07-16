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الحاجة سمية قراقره ام محمود عرابة في ذمة الله



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انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم في عرابة الحاجة سمية عبدالغني موعد قراقرة ام محمود زوجة المرحوم مرمي عطا قراقرة .


وسيشيع ثدجثمانها الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد عرابة الكبير الى مثواها الاخير بمقبرة المدينة 


انا لله وانا اليه راجعون




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