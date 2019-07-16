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موجة حر تضرب البلاد غدا ورفع حالة التأهب للقصوى وتوصيات بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس وشرب الماء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء عن رفعها حالة التأهب الى القصوى عشية موجة الحر المتوقع ان تضرب البلاد غدا الاربعاء اذ يتوقع ان تصل درجة الحرارة ال 42 مئوية.



وتناشد الاهالي عامة والعمال خاصة توخي الحذر وعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس لساعات والاكثار من شرب الماء خلال اليوم وساعات الظهيرة تحديدا .



وقالت دائرة الارصاد الجوية ان يوم غد الأربعاء تتأثر البلاد بموجة حارة متوسطة الى قوية، بحيث تكون الأجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية ، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة الى منتصف الثلاثينيات في الجبال والى نهاية الثلاثينيات في المناطق المنخفضة ، والى مطلع الأربعينيات في المناطق الشفاغورية والى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت ، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة وغير مريحة في معظم المناطق ، وتكون الأجواء رطبة نسبياً في السواحل ومدن السهل الساحلي، أما الرياح فتكون جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية أحياناً.




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