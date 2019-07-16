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انهيار لعبة بمدينة ملاهٍ بالهند يوقع قتيلين وإصابة 27 على الأقل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أسفر انهيار لعبة في مدينة ملاهٍ في الهند عن وفاة شخصين على الأقل وإصابة 27 آخرين، وفق ما أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع أشخاصا يستمتعون بلعبة البندول وهي تتأرجح في الهواء في ملاهي ”كانكاريا أدفنشر بارك“ في مدينة ”أحمد أباد“ الهندية، عندما انكسرت الذراع المعدنية لنصفين وأسقطتهم.

 وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اصطدم جزء من لعبة البندول أو ”ديسكفري“ بالهيكل الرئيسي، ما تسبب في سقوط 31 شخصًا كانوا على متنها إلى الأرض.


وتناثر بعد ذلك ركاب اللعبة وهم ملطخون بالدماء على الأرض، بينما علق آخرون في مقاعدهم وهم يصرخون طلبًا للمساعدة.


وكشفت السلطات الهندية لاحقا، عن مقتل شخصين وإصابة 27 على الأقل، وأكد المفوض فيجاي نهرا، صدور أمر بإجراء تحقيق في سبب وقوع الحادث المروع أمس. وقال: ”وصلت الشرطة مع فريق الطب الشرعي إلى الموقع لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحادث“.


وأضاف عمدة أحمد آباد ”بيجال باتيل“: ”تم نقل 29 شخصًا إلى المستشفى، توفي منهم 2 بينما يتم علاج 27 آخرين“.


ويجري الآن التحقق من صيانة اللعبة وما إذا كانت الملاهي تمتلك التراخيص المناسبة لتشغيلها.




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