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رياض محرز: شكرا مصر.. وهذا رأيي في جوارديولا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، إن هدف فريقه هو الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حاليا.



وقال محرز في تصريحات للموقع الرسمي للجنة المنظمة للبطولة "أشكر مصر على حسن التنظيم .. الأجواء رائعة والملاعب على أعلى مستوى".


وشدد محرز على رغبة أعضاء الفريق بالكامل في إسعاد الشعب الجزائري وتحقيق اللقب.


وأضاف: "دعنا لا نخدع أنفسنا، لا أعرف ما ينتظرنا في المستقبل، بالتأكيد نطمح للوصول لأبعد نقطة، بعد تخطي عقبة نيجيريا والوصول للمباراة النهائية نريد الفوز باللقب".


وأوضح: " جوارديولا مدرب رائع ، هو مدرب على مستوى رفيع، يهتم دائما بكل التفاصيل وجميع اللاعبين يستفيدون منه ويتحسنون كثيرا معه".


واختتم نجم سيتي تصريحاته بتأكيد رغبته في تقديم موسم جديد مميز مع السماوي والمنافسة على كافة البطولات والفوز بكل شيء مع الفريق.




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