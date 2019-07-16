طليقة, وائل, كفوري, تدعو, النساء, للمطالبة, بحقوقهن,

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تشير دراسة حديثة نشرت في دورية الطب البريطانية إلى أن النساء اللائي يفضلن...
تمكنت مسنة بريطانية من تحقيق حلم راودها طوال حياتها، بعد انتظار استمر لنحو قرن من...
يمكن لجسم الإنسان أن يطلق إشارات حول الصحة العامة، قبل فترة طويلة من ملاحظة وجود...
كشف تقرير للأمم المتحدة أن 87 ألف امرأة على مستوى العالم قُتلن عام 2017 في جرائم عنف،...
الصيف في اوجه وكذلك العطلة الصيفية، وهذا هو الوقت المناسب لتتحضري لعطلة مثالية...
تلقت عميدة سن البوليفيين خوليا فلوريس كولكيه التي تنتمي إلى شعب كيتشوا، الأحد،...
ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الأميرة نورة بنت سعد آل سعود اشترت نادي "سبوليتو...
انتو في باريس وبتعشقو الفن, النحت والأزياء؟ اذا زوروا معرض "الأزياء من الخلف" في...
نشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في "فيسبوك" تغريدة تحدثت عن استلام...
يعتقد الكثير من الناس أن حلاقة شعر الطفل سيجعله ينمو مرة أخرى بشكل أكثر سماكة...