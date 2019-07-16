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فوت شوف - اقتلاع اشجار زيتون وتجريف اراض في الزرازير



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فوت شوف - اقتلاع اشجار زيتون وتجريف اراض في الزرازير




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مايكل جوردن "البطيخ" مايكل جوردن "البطيخ" 2019-07-11 | 10:44:27

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