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الزرازير - قوات كبيرة من الشرطة معززة بجرافات تقتحم حي الجواميس وتجرف اراض وتقتلع اشجار زيتون



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فوجئ اهالي بلدة الزرازير صباح اليوم الثلاثاء بقوات كبيرة من الشرطة معززة بجرافات خاصة , تقتحم القرية من جهتها الشرقية قرب حي الجواميس حيث تم تجريف اراض هناك واقتلاع اشجار زيتون .



وافيد نقلا عن شهود عيان ان هناك نزاع على الارض بين ال"منهال" واصحابها , حيث تم اليوم اقتحامها وتجريفها بادعاء انها مصادرة لصالح الدولة .



وتشهد القرية اجواء متوترة جدا بعد ان قامت الشرطة باغلاق المنطقة وتحويلها لثكنة عسكرية ومنعت الاهالي من الاقتراب الى حين الانتهاء من "تجريف" الاراصي .



وجاء في بيان صادر عن سلطان الهيب الناطق بلسان المجلس المحلي بيت زرزير :" نستنكر بأشد عبارات الاستنكار الهجمة الشرسه والوحشية على اهلنا في بيت زرزير وفي عرب الجواميس من قبل سلطة اراضي اسرائيل معززه بقوة ضخمة من الشرطة واليسام יס"ם والخيول والجرافات من اجل اقتلاع اشجار الزيتون رمز السلام .


واضاف :" هل اصبحت بيت زرزير عدوة لدولة اسرائيل ، هذا عمل كنا في غنى عنه وللاسف الشديد قياداتنا في سبات عميق ، وكان بالإمكان ايجاد حلول سلميه دون الحاجه الى كل هذا العنف والتعسف؟؟؟؟؟




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