الزرازير - قوات كبيرة من الشرطة معززة بجرافات تقتحم حي الجواميس وتجرف اراض وتقتلع اشجار زيتون

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اعلنت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء عن رفعها حالة التأهب الى القصوى...
منذ بداية عام 2019 قتل 175 شخصًا في حوادث الطرق, 16 منهم في الأسبوعين الماضيين. 49 من...
تكون المنطقة الليلة على موعد مع خسوف جزئي للقمر، يستمر عدة ساعات . ويبلغ ذورته...
توفيت عروس فلسطينية، امس الاثنين، بعد دخولها في غيبوبة، يوم زفافها قبل أربعة أيام...
يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، ليسود جو حار في كافة المناطق...
اسفر حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين مساء اليوم الاثنين عن اصابة شاب بجراح خطيرة...
قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الشاعر مروان مخول، وسام الثقافة والعلوم والفنون...
قام رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم بمرافقة مهندس المجلس عادل قدح،...
بعد استئناف قدمه المحامي قيس يوسف ناصر، قررت المحكمة المركزية في الناصرة ابطال...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شجار عنيف وقع في بلدة دير...