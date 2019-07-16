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175 قتيلا بحوادث الطرق منذ بداية العام منهم 49 عربيا



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منذ بداية عام 2019 قتل 175 شخصًا في حوادث الطرق, 16 منهم في الأسبوعين الماضيين. 49 من الذين قتلوا منذ بداية العام كانوا من المجتمع العربي, خمسة منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين. في نفس الفترة من العام الماضي قتل 45 شخصًا من المجتمع العربي, بزيادة بلغت 9٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.



بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:


·         منذ بداية العام قُتل سبعة أطفال من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق.


·         مقتل 16 شخصا من الشباب من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية عام 2019, إثنين منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين.


·         مقتل أربعة أشخاص من كبار السن من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام.


·         مقتل 11 شخصا من المجتمع العربي كانوا من المشاة.


·         19 شخصا من بين القتلى من المجتمع العربي كانوا سائقي سيارة.


·         منذ بداية عام 2019 كان هناك 91 سائقًا من المجتمع العربي متورطون في حوادث طرق قاتلة (قتل فيها شخص واحد على الأقل), تسعة منهم في الأسبوعين الماضيين.


·         مقتل ستة ركاب مركبة ذو عجلتين من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.


جمعية أور ياروك تشير: "يستمر الاتجاه التصاعدي في عدد الضحايا في المجتمع العربي بشكل منتظم على مدار العام. يجب على وزارة المواصلات والسلامة على الطرق وضع مسألة الإصابة في حوادث الطرق على رأس قائمة الأولويات ومعالجة هذا الوضع المزري والزيادة المقلقة في عدد الضحايا بشكل فوري. يجب الاستثمار في نشر الوعي والتوعية التي ستشجع السائقين على السفر بأمان,  وتحسين البنى التحتية في البلدات داخل المجتمع العربي وزيادة إنفاذ القانون من أجل خلق ردع حقيقي منعا لارتكاب جرائم مرورية تهدد الحياة".




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