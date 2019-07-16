175, قتيلا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, منهم, 49, عربيا,

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اعلنت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء عن رفعها حالة التأهب الى القصوى...
فوجئ اهالي بلدة الزرازير صباح اليوم الثلاثاء بقوات كبيرة من الشرطة معززة بجرافات...
تكون المنطقة الليلة على موعد مع خسوف جزئي للقمر، يستمر عدة ساعات . ويبلغ ذورته...
توفيت عروس فلسطينية، امس الاثنين، بعد دخولها في غيبوبة، يوم زفافها قبل أربعة أيام...
يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، ليسود جو حار في كافة المناطق...
اسفر حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين مساء اليوم الاثنين عن اصابة شاب بجراح خطيرة...
قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الشاعر مروان مخول، وسام الثقافة والعلوم والفنون...
قام رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم بمرافقة مهندس المجلس عادل قدح،...
بعد استئناف قدمه المحامي قيس يوسف ناصر، قررت المحكمة المركزية في الناصرة ابطال...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شجار عنيف وقع في بلدة دير...