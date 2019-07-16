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الليلة - خسوف جزئي للقمر لعدة ساعات



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 تكون المنطقة الليلة على موعد مع خسوف جزئي للقمر، يستمر عدة ساعات .



ويبلغ ذورته في الدقيقة الحادية والثلاثين بعد انتصاف الليل.




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