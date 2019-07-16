الياباني, آبي, ينتقل, رسميًا, لبرشلونة,

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قال رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، إن هدف فريقه هو الفوز ببطولة كأس الأمم...
اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني، من إبرام صفقة هجومية من شتوتجارت، خلال الأيام...
بدأ نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا...
قال الجزائري رياض محرز إنه نجح في تحمل مسؤولية تسديد الركلة الحرة المباشرة في...
وصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى معسكر الفريق...
طالب النجم الجزائري مشعجي منتخب الجزائر في فرنسا أن يحتفلوا بانتصارات فريق...
اعتبر المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، الأحد، خلال تقديمه كلاعب جديد...
توفي 4 جزائريين وأصيب 8 آخرون في حادث انحراف شاحنة خلال احتفالات فوز منتخب...
فاز منتخب الجزائر على نيجيريا 2/1، على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وتأهل...
قادت النيران الصديقة، منتخب السنغال لتخطي عقبة تونس، والتأهل إلى نهائي كأس أمم...