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الياباني آبي ينتقل رسميًا لبرشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن نادي برشلونة الإسباني الإثنين نجاح لاعبه الجديد الياباني هيروكي آبي في تجاوز الفحوصات الطبية، ليوقع رسميًا على عقود انتقاله "للبارسا" قادمًا من كاشيما أنتلرز.



وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي أن الجناح الياباني الدولي وقع على عقد لمدة 4 سنوات، بمبلغ 1.1 مليون يورو.


وتبلغ قيمة فسخ العقد في حال بقاء آبي مع الفريق الرديف 40 مليون يورو، وفي حال صعوده للفريق الأول ترتفع إلى 100 مليون يورو.


ويعد هيروكي آبي من الركائز الأساسية بصفوف منتخب اليابان الأولمبي، الذي يتم تطويره حاليًا من قبل الاتحاد الياباني من أجل تحقيق حلم البلاد في حصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.




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