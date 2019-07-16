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بلا أدوية.. أغذية تخفف الصداع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تساعد بعض الأطعمة في التخفيف والتخلص من آلام الرأس والصداع، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تخفيف هذه الآلام.



ويلجأ أغلب الأشخاص إلى تناول المسكنات عند الشعور بآلام الرأس، كونها الحل الأسرع والأكثر فعالية، لكن هناك طرق طبيعية للتخلص من الصداع وتتمثل بجموعة من الأغذية التي ينصح الأطباء بتناولها وفق ما ذكر موقع "ويب طب":

الزبادي

من المتعارف عليه أن الزبادي مفيد لصحة الأمعاء، ولكن لا يعرف كثير من الأشخاص أنه يعتبر علاجا جيدا للصداع.

ويمكن أن يكون سبب الصداع نقص الكالسيوم بالجسم، وبالتالي فإن تناول كوب زبادي، سوف يساهم في تخفيف الصداع، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

الموز

يعتبر المغنيسيوم من أكثر العناصر الغذائية التي تلعب دورا مهما في تخفيف آلام الرأس، ويعد الموز مصدرا أساسيا لهذا المركب.


المكسرات


يمكن كذلك الحصول على المغنيسيوم بنسبة كبيرة من بعض أنواع المكسرات، مثل الكاجو، اللوز، الجوز، والبندق.


وتناول حفنة من المكسرات قد يكون له تأثير كبير في تقليل آلام الرأس والحصول على فوائد صحية عديدة.


الشوكولاتة الداكنة


في حالة الإصابة بالصداع الناتج عن التوتر، ينصح بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، حيث يمكن أن تساعد في تخفيف هذا التوتر.


البطيخ


في بعض الأحيان، يكون الجفاف سببا للإصابة بالصداع، وحينها ينصح بشرب الكثير من الماء وتناول البطيخ، فهي فاكهة مرطبة، وتحتوي على نسبة عالية من الماء.


الأفوكادو


تعتبر الدهون الصحية الموجودة بكثرة في الأفوكادو مفيدة جدا لعلاج كثير من الأمراض، ومنها عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهابا يؤدي إلى حدوث صداع.


القهوة


يساعد تناول فنجان من القهوة  في الشعور باليقظة على الفور، ويساهم في تقليل الصداع نتيجة تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.


الخضروات الورقية


تعد الخضروات الورقية مصدرا مميزا للمغنيسيوم، ولذلك ينصح بتناول الخضروات الورقية عند الشعور بآلام الرأس.




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