غزة-, الموت, يخطف, فتاة, يوم, زفافها,

توفيت عروس فلسطينية، امس الاثنين، بعد دخولها في غيبوبة، يوم زفافها قبل أربعة أيام في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واعلنت عائلة الفتاة إسراء صبحي عمار البالغة من العمر 19 عاما، وفاتها "إثر إصابتها باعياء شديد، نتيجة إعطائها جرعة زائدة من الجلوكوز دون متابعة حالتها الصحية".وقالت العائلة في بيان لها "إنه وبعد انتهاء مراسم الفرح، اصيبت العروس ببرد وارهاق شديد، وعلى اثرها تم نقلها إلى مستشفى ناصر بخان يونس".وتابعت، "بعد الفحص تم التشخيص من قبل العاملين بالمستشفى بأن العروس تعاني من هبوط في السكر والضغط، وتم على اثرها تزويدها بجرعات متفاوتة وزائدة من الجلوكوز دون متابعة نسبته في الدم، ما أدى إلى ارتفاع نسبته في الدم"، وصباح اليوم، تلقت العائلة نبأ وفاة العروس.من جهتها أعلنت وزارة الصحة بغزة انها قامت بتشكيل لجنة للتحقق من سلامة الاجراءات التي تمت مع الفتاة اسراء عمار.