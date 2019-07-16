غزة-, الموت, يخطف, فتاة, يوم, زفافها,

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اليوم الثلاثاء 2019/07/16: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات...
اسفر حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين مساء اليوم الاثنين عن اصابة شاب بجراح خطيرة...
قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الشاعر مروان مخول، وسام الثقافة والعلوم والفنون...
قام رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم بمرافقة مهندس المجلس عادل قدح،...
بعد استئناف قدمه المحامي قيس يوسف ناصر، قررت المحكمة المركزية في الناصرة ابطال...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شجار عنيف وقع في بلدة دير...
لقي عامل يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه عصر اليوم الاثنين بعد ان سقط عن علو في ورشة...
علم مراسل الصنارة نت مساء اليوم الاثنين تأجيل مؤتمر اعلان تشكيل القائمة المشتركة...
الغت محكمة الصلح في حيفا بعد ظهر اليوم الإقامة الجبرية التي فُرضت على الشرطي...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام بحق شاب 38 عاما...