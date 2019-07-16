ظريف:, السبيل, متاح, أمام, الولايات, المتحدة, للخروج, بماء, الوجه, من, الأوضاع, الراهنة,

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن خيار إيران هو المقاومة أمام أي ضغط، ولكن لو كانت واشنطن تبحث عن سبيل للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة فهو متاح لها.

وفي حوار أجرته معه قناة "إن بي سي"، الاثنين، قال ظريف: "لا نسعى وراء التوتر، ولكن لو جرى الاعتداء علينا فإننا لا نتردد أبدا في الدفاع عن أنفسنا".وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن الولايات المتحدة حرمت نفسها من السوق الإيرانية، إلا أن هذه السوق مفتوحة أمام الشركات الأمريكية.ويزور ظريف نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي - الاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك.