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الطقس - نهاية اسبوع حارة



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اليوم الثلاثاء 2019/07/16: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء 2019/07/17: يكون الجو شديد الحرارة وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط وتثير الغبار احيانا  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


الخميس 2019/07/18: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين خاصة يوم الاربعاء من:


1-    التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.


2-    خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.




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