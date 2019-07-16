الطقس - نهاية اسبوع حارة

اليوم الثلاثاء 2019/07/16: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/07/17: يكون الجو شديد الحرارة وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط وتثير الغبار احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2019/07/18: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الاربعاء من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.