بايرن ميونخ يقترب من إبرام صفقة هجومية

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني، من إبرام صفقة هجومية من شتوتجارت، خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية عن قرب النادي البافاري من التعاقد مع ليون داجاكو، مهاجم شتوتجارت، البالغ من العمر 18 عامًا. وأفادت الصحيفة بأن المهاجم الألماني الشاب، وهو من أصل كوسوفي، سيلعب ضمن صفوف الفريق الرديف للبايرن في الموسم المقبل، مع على أن يتدرب مع الفريق الأول. وعلى الرغم من شغل داجاكو مركز المهاجم الصريح، إلا أنه قادر على اللعب كجناح أيسر، وهو ما يحتاجه الفريق البافاري خلال الفترة المقبلة. ويخطط البايرن لإشراك كافة عناصره الشابة مع فريق الشباب في الموسم المقبل، وعلى رأسها المهاجم الكندي ألفونسو ديفيز والوافد الجديد، يان فيات أرب، مع تواجدهم في الوقت ذاته مع الفريق الأول.