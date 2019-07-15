اصابة, خطيرة, في, حادث, طرق, بباقة, الغربية,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب لمستشفى هيلل يافيه في الخضيرة لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .

اسفر حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين مساء اليوم الاثنين عن اصابة شاب بجراح خطيرة على الشارع الرئيسي في مدينة باقة الغربية .

تابعونــا

الرئيس الفلسطيني يقلّد مروان مخول وسام الدولة‎ 2019-07-15 | 22:30:16 قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الشاعر مروان مخول، وسام الثقافة والعلوم والفنون...

رئيس مجلس كفر مندا مؤنس عبد الحليم يواكب العمل في البنية التحتية للتوسعة الجديدة 2019-07-15 | 22:27:09 قام رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم بمرافقة مهندس المجلس عادل قدح،...

ابطال حكم بالسجن لمواطن عربي اتهم بمخالفة بناء كبيرة ‎ 2019-07-15 | 22:25:37 بعد استئناف قدمه المحامي قيس يوسف ناصر، قررت المحكمة المركزية في الناصرة ابطال...

اصابتان جراء شجار في دير الاسد 2019-07-15 | 19:33:53 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شجار عنيف وقع في بلدة دير...

مصرع عامل سقط عن ارتفاع في موديعين 2019-07-15 | 17:17:35 لقي عامل يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه عصر اليوم الاثنين بعد ان سقط عن علو في ورشة...

تأجيل مؤتمر اعلان تشكيل القائمة المشتركة في الناصرة بعد تعسر المفاوضات 2019-07-15 | 17:10:17 علم مراسل الصنارة نت مساء اليوم الاثنين تأجيل مؤتمر اعلان تشكيل القائمة المشتركة...

الافراج بشروط مقيدة عن الشرطي المتهم بقتل سلومون تيكا 2019-07-15 | 14:36:40 الغت محكمة الصلح في حيفا بعد ظهر اليوم الإقامة الجبرية التي فُرضت على الشرطي...

اتهام شاب 38 عاما من الجديدة المكر عمل 10 سنوات ممرضا في بيوت للمسنين ومستشفى بشهادة واوراق مزيفة 2019-07-15 | 13:06:09 قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام بحق شاب 38 عاما...

توقع الاعلان رسميا عن اعادة تشكيل القائمة المشتركة اليوم 2019-07-15 | 12:31:02 اعلِن اليوم عن ان المساعي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة تكللت بالنجاح . وسيُعقد...