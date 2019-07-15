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اصابة خطيرة في حادث طرق بباقة الغربية



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اسفر حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين مساء اليوم الاثنين عن اصابة شاب بجراح خطيرة على الشارع الرئيسي في مدينة باقة الغربية .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب لمستشفى هيلل يافيه في الخضيرة لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة خطيرة في حادث طرق بباقة الغربية




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