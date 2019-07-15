الرئيس, الفلسطيني, يقلّد, مروان, مخول, وسام, الدولة‎,

قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الشاعر مروان مخول، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الابداع".

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، ظهر اليوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للشاعر مروان مخول، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.ومنح الرئيس، الشاعر مروان مخول، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لإبداعاته الشعرية، وإسهاماته الأدبية التي أثرت المشهد الفلسطيني، وشكلت إضافة نوعية للشعر الوطني.بدوره، أعرب الشاعر مخول، عن فخره وتقديره بهذا التكريم من قبل الرئيس، والذي يعبر عن دعمه واهتمامه الكبير بالشعر والشعراء باعتبارهم حاملي رسالة وهوية شعبهم الادبية والثقافيةيذكر أيضًا أن الشاعر مروان مخول هو الشخصية الأصغر سنًا التي تُقلّد هذا الوسام