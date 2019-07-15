رئيس, مجلس, كفر, مندا, مؤنس, عبد, الحليم, يواكب, العمل, في, البنية, التحتية, للتوسعة, الجديدة,

قام رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم بمرافقة مهندس المجلس عادل قدح، بجولة تفقدية للإطلاع عن كثب على سير العمل في البنية التحتية للتوسعة الجديدة بمنطقة المعاصر غربي القرية، حيث يقوم المقاول المنفذ بأعمال شق الشوارع وتهيئة القسائم. وقد تم المصادقة النهائية على خارطة التقسيم في 14.2.2019، وتضيف التوسعة الجديدة نحو 450 دونم لمسطح كفر مندا، ضمن القسائم 2,3,4 ضمن الخارطة الهيكلية 188858ג. رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم أعرب عن سروره بإنطلاق هذا المشروع الهام والتاريخي، الذي يساهم في حل أزمة السكن للأجيال الشابة، كما ناشد المقاول المنفذ بضرورة تسريع العمل ليتسنى للمواطنين البدء بأعمال البناء في أسرع وقت ممكن، كما ناشد جميع المواطنين بالتعاون مع المجلس المحلي والمقاول المنفذ من أجل إتمام المشروع على أحسن وجه.