ابطال, حكم, بالسجن, لمواطن, عربي, اتهم, بمخالفة, بناء, كبيرة, ‎,

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اسفر حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين مساء اليوم الاثنين عن اصابة شاب بجراح خطيرة...
قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الشاعر مروان مخول، وسام الثقافة والعلوم والفنون...
قام رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم بمرافقة مهندس المجلس عادل قدح،...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شجار عنيف وقع في بلدة دير...
لقي عامل يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه عصر اليوم الاثنين بعد ان سقط عن علو في ورشة...
علم مراسل الصنارة نت مساء اليوم الاثنين تأجيل مؤتمر اعلان تشكيل القائمة المشتركة...
الغت محكمة الصلح في حيفا بعد ظهر اليوم الإقامة الجبرية التي فُرضت على الشرطي...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام بحق شاب 38 عاما...
اعلِن اليوم عن ان المساعي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة تكللت بالنجاح . وسيُعقد...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...