نيمار, يتدرب, منفردا, في, سان, جيرمان,

بدأ نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا للموسم الجديد.

ونشر الموقع الرسمي لنيمار صورا للاعب البرازيلي، وهو يؤدي تدريبات منفردة تحت إشراف المعد البدني للفريق.وانضم نيمار لمعسكر فريقه متأخرا لمدة أسبوع كامل بداعي المشاركة في مباريات استعراضية للترويج لعلامته التجارية والأكاديمية الخاصة به في مسقط رأسه بالبرازيل.وأدى تأخر اللاعب في العودة من البرازيل إلى أزمة داخل أروقة النادي الباريسي، الذي أصدر بيانا رسميا يتوعد فيه نيمار جونيور بالعقوبات.كما فتح البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي، الباب أمام إمكانية التفاوض حول بيع نيمار هذا الصيف في ظل ارتباط اسم اللاعب كثيرا بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة.ولم يكتف نيمار بالتأخر في العودة إلى باريس فقط، بل أطلق تصريحات تسببت في جدل كبير عندما قال إن الفوز مع برشلونة على باريس سان جيرمان 6-1 في دوري أبطال أوروبا من أفضل ذكريات مسيرته الكروية.