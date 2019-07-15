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رفلين: إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين ان هدف زيارته لكورية الجنوبية بناءُ جسر بين اورشليم القدس وسيؤول مشيرا الى ان الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد في كوريا الجنوبية لا يتنافسان مع بعضهما البعض بل يكمل الواحد الاخر. وأضاف انه يجب الربط بين الاقتصاد الاسرائيلي الذي يملك الصناعات التقنية الناشئة والحداثة والتكنولوجية وبين القوة الصناعية والإنتاجية للدولة المضيفة. ويفيد مراسلنا أن الرئيس رفلين أضاف خلال لقاء مع رجال أعمال ان دولة اسرائيل تحاول التوصل الى اتفاق للتجارة الحرة مع كورية الجنوبية يُشكل دليلا اخر على العصر الذهبي في العلاقات بين البلدين.
رفلين: إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية




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