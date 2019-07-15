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اصابتان جراء شجار في دير الاسد



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شجار عنيف وقع في بلدة دير الاسد مساء اليوم , اسفر عن اصابة شابين بالعشرينيات من عمرهما بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة .


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابتان جراء شجار في دير الاسد




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