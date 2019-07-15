مصرع, عامل, سقط, عن, ارتفاع, في, موديعين,

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الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة العامل على الفور .الشرطة باشرت التحقيق .

لقي عامل يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه عصر اليوم الاثنين بعد ان سقط عن علو في ورشة بناء في مدينة موديعين .

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