مصرع, عامل, سقط, عن, ارتفاع, في, موديعين,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شجار عنيف وقع في بلدة دير...
علم مراسل الصنارة نت مساء اليوم الاثنين تأجيل مؤتمر اعلان تشكيل القائمة المشتركة...
الغت محكمة الصلح في حيفا بعد ظهر اليوم الإقامة الجبرية التي فُرضت على الشرطي...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام بحق شاب 38 عاما...
اعلِن اليوم عن ان المساعي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة تكللت بالنجاح . وسيُعقد...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...
ناشد مجلس طرعان المحلي، كافة المواطنين، التبليغ عن تعرض أي مواطن لعضة كلب في...
نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة...
شاركت سفارة فلسطين بإسبانيا، نظيرتها جنوب إفريقيا ، في ماراثون أقامته الأخيرة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: عقدت مديرية...