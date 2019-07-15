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تأجيل مؤتمر اعلان تشكيل القائمة المشتركة في الناصرة بعد تعسر المفاوضات



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



علم مراسل الصنارة نت مساء اليوم الاثنين تأجيل مؤتمر اعلان تشكيل القائمة المشتركة بالذي كان من المقرر ان يجري في تمام الساعة السادسة اليوم الاثنين في فندق ليحاسي بمدينة الناصرة .


ويفيد مراسلنا أن تأجيل المؤتمر على ما يبدو تعسر المفاوضات بين الاحزاب .

وكان من المفروض ان يشارك في المؤتمر كل من الجبهة والقائمة العربية الموحدة , وتغيب قائمة العربية للتغيير والتجمع .

واكدت مصادر موثوقه لمراسلنا ان المفاوضات ستستمر وستسعى لجنة الوفاق على اعلان تشكيل القائمة حتى مساء الخميس .
تأجيل مؤتمر اعلان تشكيل القائمة المشتركة في الناصرة بعد تعسر المفاوضات




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