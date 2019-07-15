تأجيل, مؤتمر, اعلان, تشكيل, القائمة, المشتركة, في, الناصرة, بعد, تعسر, المفاوضات,

علم مراسل الصنارة نت مساء اليوم الاثنين تأجيل مؤتمر اعلان تشكيل القائمة المشتركة بالذي كان من المقرر ان يجري في تمام الساعة السادسة اليوم الاثنين في فندق ليحاسي بمدينة الناصرة .

ويفيد مراسلنا أن تأجيل المؤتمر على ما يبدو تعسر المفاوضات بين الاحزاب .وكان من المفروض ان يشارك في المؤتمر كل من الجبهة والقائمة العربية الموحدة , وتغيب قائمة العربية للتغيير والتجمع .واكدت مصادر موثوقه لمراسلنا ان المفاوضات ستستمر وستسعى لجنة الوفاق على اعلان تشكيل القائمة حتى مساء الخميس .