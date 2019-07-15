تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-15 16:00:20 تركيا تحيي ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل وتستذكر ضحاياه |  2019-07-15 16:00:32 إيران تطلع الأسد على آخر تطورات الملف النووي |  2019-07-15 14:36:40 الافراج بشروط مقيدة عن الشرطي المتهم بقتل سلومون تيكا |  2019-07-15 13:06:09 اتهام شاب 38 عاما من الجديدة المكر عمل 10 سنوات ممرضا في بيوت للمسنين ومستشفى بشهادة واوراق مزيفة |  2019-07-15 12:31:02 توقع الاعلان رسميا عن اعادة تشكيل القائمة المشتركة اليوم |  2019-07-15 12:13:25 إيران: سنعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي |  2019-07-15 12:05:38 المطران عطا الله حنا:هذه القدس هي قدسنا ولن نتخلى عن حقنا في ان نعيش احرارا في هذه البقعة المباركة |  2019-07-15 11:50:07 حيفا - وفاة الكاتبة المحامية نائلة عطية |  2019-07-15 11:18:05 الكشف عن كلب مسعور مصاب بالكلب في طرعان |  2019-07-15 11:14:14 قائمة معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة المئويّة |  2019-07-15 11:07:54 لماذا لا يشرب طاقم الطائرة الشاي والقهوة؟ |  2019-07-15 11:02:59 رياض محرز للمشجعين بفرنسا: رجاء احتفلوا باحترام |  2019-07-15 10:59:59 فلسطين تشارك في الماراثون الإحتفالي بذكري ميلاد مانديلا في إسبانيا. |  2019-07-15 09:46:13 غريزمان عن أتلتيكو: لم أغدر بهم.. وما حدث "مؤسف" |  2019-07-15 09:27:25 وفاة وإصابة 12 جزائرياً خلال احتفالات الفوز |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رانيا يوسف بإطلالة أنيقة بعيدة عن الاغراء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورا جديدة لها ظهرت بها بإطلالة انيقة بعيدة عن الاغراء.



فقد أطلت رانيا يوسف بفستان طويل مع قبعة ونظارات شمسية بينما كانت تقف على شرفة تطل على البحر.

 
وقد نالت صور رانيا يوسف اعجاب متابعيها والذي شجعوها على الاستمرار بهذا النوع من الاطلالات.
يذكر ان رانيا يوسف تقضي عطلتها حاليا مع ابنتيها خارج مصر وكانت قد نشرت سابقا صورا من المطار.




كلمات متعلقة

رانيا, يوسف, بإطلالة, أنيقة, بعيدة, عن, الاغراء,

تابعونــا

معتصم النهار يعلّق على فوز المنتخب الجزائري معتصم النهار يعلّق على فوز المنتخب الجزائري 2019-07-15 | 13:27:47

بعد أن تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس أمم أفريقيا إثر فوزه على المنتخب...

إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور 2019-07-15 | 11:08:55

جلست النجمة اللبنانية، إليسا، بين الجمهور خلال حضورها حفل المطرب السوري، ناصيف...

هكذا ردت نسرين طافش على شائعة وفاتها هكذا ردت نسرين طافش على شائعة وفاتها 2019-07-15 | 09:30:46

رفضت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ الرد على شائعة وفاتها، مكتفية بالقول إنها...

سما المصري تنشر صورتها بعد تحدي الشيخوخة: “كفايه والنبي هاعيط” سما المصري تنشر صورتها بعد تحدي الشيخوخة: “كفايه والنبي هاعيط” 2019-07-14 | 13:19:31

شاركت الفنانة سما المصري في تحدي الشيخوخة الذي يجتاح مواقع التواصل...

عمر العبداللات يستعد لإفتتاح حفلات ليالي مهرجان جرش الدولي 2019 عمر العبداللات يستعد لإفتتاح حفلات ليالي مهرجان جرش الدولي 2019 2019-07-14 | 11:04:56

يستعد "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات لإحياء أولى حفلات وليالي مهرجان جرش...

لماذا تم حذف أغنية "أحمد برهان" من "اليوتيوب" ومن وراء حذفها؟؟ لماذا تم حذف أغنية "أحمد برهان" من "اليوتيوب" ومن وراء حذفها؟؟ 2019-07-13 | 17:24:03

أعرب الفنان الشاب أحمد برهان عن إستغرابه الشديد من حذف أغنيته الجديدة "حكاية حب"...

الجمهور يكشف عن "تجاعيد" أصالة.. كيف بدت؟ الجمهور يكشف عن "تجاعيد" أصالة.. كيف بدت؟ 2019-07-12 | 13:33:09

علقت الفنانة السورية ​أصالة​ على حفلها في الباحة - السعودية بـ : "سعدت جدّاً اليوم...

هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في اول حفل بعد تعافيها هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في اول حفل بعد تعافيها 2019-07-12 | 10:23:37

أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في أولى حفلاتها بعد تعافيها من...

باب الحارة" مستمر حتى الجزء الخامس عشر! باب الحارة" مستمر حتى الجزء الخامس عشر! 2019-07-11 | 15:09:15

نشر موقع "الفن" أن الشركة المنتجة لمسلسل "​باب الحارة​"، إشترت حقوق العمل حتى...

شيرين عبد الوهاب ترد على خبر مرضها وحملها شيرين عبد الوهاب ترد على خبر مرضها وحملها 2019-07-11 | 14:30:23

نشرت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دفيئة مخدرات وادي النقب صحراء الشرطة ضبط مشتبه البحث شبح هدم بيت بيوت عائلة عبد الغني ام الفحم رفض استئناف قاضيطالب جامعي تنفيذ عملية تفجيرية القطار الخفيف في القدس اعتقال علي ابو حسان ثانوية طلعة عارة سالم تحتفل بتخريج الفوج 15 طلابها من مشاركة مدرسة طالبة بكير مرح القدس بادعاء طعن يهودي الشيخ جراح القدس اطلاق النار عليها اصابتهاحريق هائل مدرسة الرازي الناصرة اخلاء طلاب اشواك اطفاء اخماد نار دخان كثيف سخنين بيتار القدس ستاد تيدي القدس مباراة لاعبو فريق شرطة استعدادات الليلة مصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي اصابة متوسطة سائق سيارة حادث طرق انقلاب مدرسة عمال الناصرة شرطة اسعاف الشيخ كمال خطيب امر منع سفر حارج البلاد وزير الداخلية ماراتون رياضيات استعدادا بجروت غدا الاثنين الناصرة طلاب معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج افتتاح محطة اطفاء جلولس منطقة خدمات احتفال ضياء زبيدي محمد القريناوي مصرع طالبي طب رومانيا حادث طرق مروع طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com