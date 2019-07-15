رانيا, يوسف, بإطلالة, أنيقة, بعيدة, عن, الاغراء,

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورا جديدة لها ظهرت بها بإطلالة انيقة بعيدة عن الاغراء.

فقد أطلت رانيا يوسف بفستان طويل مع قبعة ونظارات شمسية بينما كانت تقف على شرفة تطل على البحر.وقد نالت صور رانيا يوسف اعجاب متابعيها والذي شجعوها على الاستمرار بهذا النوع من الاطلالات.يذكر ان رانيا يوسف تقضي عطلتها حاليا مع ابنتيها خارج مصر وكانت قد نشرت سابقا صورا من المطار.