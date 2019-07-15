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تعطل تطبيقات "فيسبوك" بمعدل أعلى هذا العام !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفاد تقرير جديد بأن التطبيقات المملوكة لـ "فيسبوك" تعرضت لأعطال كبيرة "غير متوقعة" في الفترة الأخيرة، ما أثار حيرة مليارات المستخدمين حول العالم.



وتُظهر إحصاءات رصد انقطاع الخدمة Downdetector أن معدل التعطل الذي تتعرض له خدمات "فيسبوك"، بما في ذلك "واتس آب" و"إنستغرام"، ارتفع بشكل كبير على مدار الـ 12 شهرا الماضية، وفقا لموقع Business Insider.


ووجد خبراء الإنترنت أن وقت تعطل "إنستغرام" تضاعف تقريبا في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، مقارنة بالعام الماضي، وأن عملاق المواقع الاجتماعية "فيسبوك" واجه مشكلات حقيقية في بث الخدمة بنسبة 281%.


وعند السؤال عن مدى صحة النتائج وما سبب حدوث ذلك، قال متحدث باسم "فيسبوك": "نحن نسعى جاهدين لمنح المستخدمين أفضل تجربة ممكنة عبر مجموعة تطبيقاتنا. وفي بعض الأحيان، نشهد تعطلا مؤقتا في الخدمة. نحن نعمل بسرعة لتحديد الخلل وإصلاحه واستعادة الخدمة".


ولكن رد "فيسبوك" لا يفسر أسباب الاضطرابات المؤقتة، لذا ما يزال الأمر لغزا حتى الآن.


وتتعامل الشركة الأمريكية مع الأعطال في الوقت الذي تحاول فيه المضي قدما في قضية الفضائح التي طالتها حديثا، مع محاولة إنشاء تطبيق فائق يجمع بين كافة تطبيقات المراسلة الأساسية: "مسنجر" و"واتس آب" و"إنستغرام" DMs.


وفي الأسبوع الماضي فقط، تعطلت الخدمة في تطبيقات "فيسبوك" الشهيرة لمدة 10 ساعات، ومن الممكن أن يحدث هذا الأمر مرة أخرى.




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