تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-15 16:00:20 تركيا تحيي ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل وتستذكر ضحاياه |  2019-07-15 16:00:32 إيران تطلع الأسد على آخر تطورات الملف النووي |  2019-07-15 14:36:40 الافراج بشروط مقيدة عن الشرطي المتهم بقتل سلومون تيكا |  2019-07-15 13:06:09 اتهام شاب 38 عاما من الجديدة المكر عمل 10 سنوات ممرضا في بيوت للمسنين ومستشفى بشهادة واوراق مزيفة |  2019-07-15 12:31:02 توقع الاعلان رسميا عن اعادة تشكيل القائمة المشتركة اليوم |  2019-07-15 12:13:25 إيران: سنعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي |  2019-07-15 12:05:38 المطران عطا الله حنا:هذه القدس هي قدسنا ولن نتخلى عن حقنا في ان نعيش احرارا في هذه البقعة المباركة |  2019-07-15 11:50:07 حيفا - وفاة الكاتبة المحامية نائلة عطية |  2019-07-15 11:18:05 الكشف عن كلب مسعور مصاب بالكلب في طرعان |  2019-07-15 11:14:14 قائمة معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة المئويّة |  2019-07-15 11:07:54 لماذا لا يشرب طاقم الطائرة الشاي والقهوة؟ |  2019-07-15 11:02:59 رياض محرز للمشجعين بفرنسا: رجاء احتفلوا باحترام |  2019-07-15 10:59:59 فلسطين تشارك في الماراثون الإحتفالي بذكري ميلاد مانديلا في إسبانيا. |  2019-07-15 09:46:13 غريزمان عن أتلتيكو: لم أغدر بهم.. وما حدث "مؤسف" |  2019-07-15 09:27:25 وفاة وإصابة 12 جزائرياً خلال احتفالات الفوز |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ماذا يحصل للجسم عند تناول التمور يوميا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعتبر التمور من المواد الغذائية المفيدة. لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية وغيرها من المواد التي تؤثر إيجابيا في حالة الجسم الصحية. ولكن ماذا سيحصل عند تناول التمور يوميا؟



تحتوي التمور على ألياف غذائية ضرورية لعمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية. لذلك بفضل تناول التمور يتم تنظيف الأمعاء لأنها تمنع الإمساك. أي أن عملية الهضم تجري بصورة أفضل عند تناول التمور يوميا.

لاحظ العلماء أن العظام تصبح أقوى وتزداد متانتها عند تناول التمور يوميا، لاحتوائها على عناصر الفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها التي تؤثر إيجابيا في صحة العظام وتساعد في مكافحة هشاشة العظام وغيرها من الأمراض.


تحتوي التمور على فيتامين В6 أي أنها تساعد الجسم في إنتاج هرموني سيروتينين ونورادرينالين، ما يحسن عمل وصحة الدماغ. فإذا تناول الشخص التمور يوميا فإنه سوف يتخلص من الإجهاد والاكتئاب ويخفض مستوى القلق.



تمنح التمور بفضل تركيبها الغني بسكر الفركتوز والغلوكوز، طاقة إضافية كبيرة للإنسان، لذلك يفضل تناولها بين وجبات الطعام. كما أن التمور تسمح باستعادة النشاط المعتاد بعد التمارين البدنية الشاقة.

عند تناول التمور يوميا ينخفض احتمال تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك لأنها تخفض مستوى الدهون الثلاثية وتبطئ عمليات الأكسدة في الجسم. كما أن احتواءها على البوتاسيوم يعتبر عاملا مهما للوقاية من الجلطة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وغيرها من مشكلات القلب والأوعية الدموية.


قلنا إن التمور تحسن عمل جهاز الهضم، وهذا يعني أنها تحمي الأمعاء وتمنع وصولها إلى القولون. وهذا يعني أن الذين يتناولون التمور يوميا يحمون أنفسهم من خطر الإصابة بسرطان القولون.


تزعج الحساسية الموسمية الكثير من الناس. ولكن تناول ثلاث حبات من التمر يوميا يساعد في التخلص من مشكلات عديدة مرتبطة بالحساسية، لأن التمور تخفف العلامات المزعجة للحساسية.


تفيد التمور في التخلص من الوزن الزائد. لأنها  تحتوي على ألياف غذائية، فإنها تجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترة طويلة. إضافة لهذا، تحتوي التمور على مضادات الأكسدة مثل الفينولات والكاروتينات والأنثوسيانين، التي بفضلها يتمكن الجسم من التخلص من السموم وتسريع عملية التمثيل الغذائي.




كلمات متعلقة

ماذا, يحصل, للجسم, عند, تناول, التمور, يوميا,

تابعونــا

الابتعاد عن هذه العادات يقلل خطر الإصابة بألزهايمر الابتعاد عن هذه العادات يقلل خطر الإصابة بألزهايمر 2019-07-15 | 13:25:00

أشارت أبحاث حديثة إلى أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض...

لماذا لا يشرب طاقم الطائرة الشاي والقهوة؟ لماذا لا يشرب طاقم الطائرة الشاي والقهوة؟ 2019-07-15 | 11:07:54

كشفت تقارير عديدة، أن طاقم الطائرات ومهندسي الصيانة لا يشربون الشاي والقهوة في...

متى يجب تبديل فرشاة الأسنان؟ متى يجب تبديل فرشاة الأسنان؟ 2019-07-15 | 09:28:17

تمثل فرشاة الأسنان بيئة مثالية لظهور عدد من الأمراض وتكاثر البكتيريا في حال لم...

لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل 2019-07-14 | 13:21:27

تعود الكثير من المشكلات الصحية التي يتعرض لها الإنسان، إلى العادات الغذائية...

ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح 2019-07-14 | 11:07:04

ات تحسين الوظائف الإداركية للدماغ ممكناً للمراهقين، الذين يعانون من السمنة...

كيف تكشف علامات سرطان الجلد مع تصاعد موجة الحر؟ كيف تكشف علامات سرطان الجلد مع تصاعد موجة الحر؟ 2019-07-12 | 13:31:39

يعد اكتشاف علامات وأعراض سرطان الجلد في وقت مبكر أمرا مهما للغاية في علاج المرض...

6 أغذية تساعدك على خسارة الوزن في الصيف 6 أغذية تساعدك على خسارة الوزن في الصيف 2019-07-12 | 10:20:35

يعتبر فصل الصيف، فرصة مميزة لخسارة الوزن الزائد، الذي يكتسبه كثير من الناس خلال...

ساعة واحدة من الضوء الأزرق ليلا قد تصيبك بالسكري ساعة واحدة من الضوء الأزرق ليلا قد تصيبك بالسكري 2019-07-11 | 17:46:04

أظهرت دراسة دولية حديثة أن التعرض لمدة ساعة واحدة فقط للضوء الأزرق ليلاً، يرفع...

تعديلات غذائية هامة للرجل قبل الـ 50 تعديلات غذائية هامة للرجل قبل الـ 50 2019-07-11 | 15:14:23

البدانة ودهون البطن هي العدو الأول لصحة الرجل بعد تجاوز الـ 40، ولا ينبغي...

لهذا السبب نشعر بالمرض في العطلة لهذا السبب نشعر بالمرض في العطلة 2019-07-11 | 14:30:57

يشعر كثيرون بوعكة صحية مفاجئة خلال فترة العطلات، التي خططوا لقضاء وقت ممتع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع عابر اسرائيل مدينة رهط يربط البدء باعمال تنفيذ شق ميزانية 35 مليون شيكللدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج حريق بيت ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد نيران بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال سوسيدادبرشلونةالدوري الاسبانيمشاهدة ريال سوسيداد مباشر مشاهدة برشلونة مباشرمالكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير حريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات انقلاب صفد شاحنة اصابة سائق طرعان قرية مروحية حسين محاجنة زفافه خطيبته الشهر القادم عقد قرانه قريب المرحوم ام الفحم دار نافع العبيد اللد أمنة حرقا في كرم زيتون في المركز اللد اعتقال طليقهامحمد سهاد موسى البعينة نجيدات يرزقان بابنتهما الثانية ام كلثوم بعد 17 عاما على ولادة ابنتهما الاولىخالد خلايلة احتفال زفاف شاركة واسعة لاعب سخنين كابتن دكتور نادرة ناصر سمرة مديرة قسم معهد علم الوراثة مستشفى زيف صفد عبلين أول برومو دعائي اعلاني مسلسل باب الحارة الجزء 8 شاهدوا منح كتب تعيين بهاء فرنسيس فسوطة مستشفى زيف صفد شخصا احتفال اصابة رجل ام الفحم كفر قرع اطلاق نار حادث شرطة اسعاف مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com