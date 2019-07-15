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وصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى معسكر الفريق...
طالب النجم الجزائري مشعجي منتخب الجزائر في فرنسا أن يحتفلوا بانتصارات فريق...
اعتبر المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، الأحد، خلال تقديمه كلاعب جديد...
توفي 4 جزائريين وأصيب 8 آخرون في حادث انحراف شاحنة خلال احتفالات فوز منتخب...
فاز منتخب الجزائر على نيجيريا 2/1، على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وتأهل...
قادت النيران الصديقة، منتخب السنغال لتخطي عقبة تونس، والتأهل إلى نهائي كأس أمم...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أزمة جديدة تهدد عودة البرازيلي نيمار دا...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني...
أعلن نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، تعافيه تمامًا من...
تواجد الفرنسي أنطوان جريزمان، أحدث صفقات برشلونة، في المتجر الخاص بالنادي...