قال الجزائري رياض محرز إنه نجح في تحمل مسؤولية تسديد الركلة الحرة المباشرة في لقاء نيجيريا أمس الأحد ضمن المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر.وجاءت تصريحات محرز بعد فوز الجزائر على نيجيريا بهدفين لهدف في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.وفي تصريح تلفزيوني، أكد محرز: "عندما احتسبت الركلة الحرة المباشرة، الجميع أراد تسديدها، لكنني قررت تحمل المسؤولية، وتمكنت من تسجيلها في المرمى".