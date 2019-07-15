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تركيا تحيي ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل وتستذكر ضحاياه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحيي تركيا اليوم الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشل، وقد ترحم وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، على أرواح من سقطوا في المحاولة التي جرت في تركيا ليلة 15 يوليو عام 2016.



وقال وزير الخارجية في تغريدة على صفحته بـ"تويتر": "أترحم على أرواح الشهداء الأبطال الذين سقطوا ليلة 15 تموز، دفاعا عن وطنهم وكرامتهم وديمقراطيتهم".


وتابع قائلا: "أشعر بالفخر لأنني واحد من أبناء الشعب التركي العظيم الذي تصدى لمحاولة الانقلاب وأفشلها".


وتحيي تركيا اليوم الاثنين، في عموم ولاياتها ومدنها، الذكرى السنوية الثالثة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي خلفت أكثر من 250 قتيلا وألفي مصاب.


وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب نفذها عناصر من الجيش والشرطة.


واتهمت أنقرة منظمة رجل الدين المعارض فتح الله غولن بالوقوف وراءها، وحاول الانقلابيون السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.


وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية في المدن التركية، ما أجبر آليات الانقلابيين العسكرية، التي كانت تنتشر حول المناطق الحيوية، على الانسحاب.




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