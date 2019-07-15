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الافراج بشروط مقيدة عن الشرطي المتهم بقتل سلومون تيكا



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الغت محكمة الصلح في حيفا بعد ظهر اليوم الإقامة الجبرية التي فُرضت على الشرطي المشتبه فيه بالقتل غير العمد للشاب من اصل اثيوبي سالومون تيكا، مستجيبة لطلب قسم التحقيقات مع افراد الشرطة. ومع ذلك حظرت المحكمة عليه الاقتراب من مكان الحادث، والاتصال مع جهات لها ضلع فيه ومغادرة البلاد.


هذا وقد قدمت الى المحكمة المركزية في اللد قبل ظهر اليوم لائحة اتهام ضد شاب أصل أثيوبي تنسب له القاء زجاجة حارقة صوب افراد الشرطة واضرام النار في دورية لها خلال أعمال الشغب العنيفة التي وقعت قبل أسبوعين احتجاجا على مقتل تيكا والتي اضرمت خلالها النار في سيارات وتم سد حركة السير في محاور رئيسية في البلاد وتم اعتقال حوالي 60 من المشاغبين المحتجين.




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