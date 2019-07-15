معتصم, النهار, يعلّق, على, فوز, المنتخب, الجزائري,

كلمات متعلقةمعتصم, النهار, يعلّق, على, فوز, المنتخب, الجزائري,
نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورا جديدة لها ظهرت بها بإطلالة انيقة بعيدة عن...
جلست النجمة اللبنانية، إليسا، بين الجمهور خلال حضورها حفل المطرب السوري، ناصيف...
رفضت الممثلة السورية نسرين طافش الرد على شائعة وفاتها، مكتفية بالقول إنها...
شاركت الفنانة سما المصري في تحدي الشيخوخة الذي يجتاح مواقع التواصل...
يستعد "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات لإحياء أولى حفلات وليالي مهرجان جرش...
أعرب الفنان الشاب أحمد برهان عن إستغرابه الشديد من حذف أغنيته الجديدة "حكاية حب"...
علقت الفنانة السورية أصالة على حفلها في الباحة - السعودية بـ : "سعدت جدّاً اليوم...
أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في أولى حفلاتها بعد تعافيها من...
نشر موقع "الفن" أن الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة"، إشترت حقوق العمل حتى...
نشرت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة...