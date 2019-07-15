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معتصم النهار يعلّق على فوز المنتخب الجزائري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس أمم أفريقيا إثر فوزه على المنتخب النيجيري وخسارة المنتخب التونسي من منتخب السينيغال علق الممثل السوري ​معتصم النهار​ على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "تحيا الجزائر وإلى الكأس بإذن الله..وحظ أوفر للمنتخب التونسي والمنتخب المغربي..وكل الفخر للبلد المنظم للبطولة جمهورية مصر العربية شرفتونا وفرحتونا..".




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