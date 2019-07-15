اتهام, شاب, 38, عاما, من, الجديدة, المكر, عمل, 10, سنوات, ممرضا, في, بيوت, للمسنين, ومستشفى, بشهادة, واوراق, مزيفة,

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام بحق شاب 38 عاما من الجديدة المكر بتهمة استعمال مستند مزيف والحصول على غرض عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة , وانتحال شخصية صاحب شهادة .

ويستدل من لائحة الاتهام انه خلال العشر سنوات الاخيرة كان بحوزة المتهم مستندات مزيفة تتعلق بوظيفته , شهادة من جامعة تل ابيب من فرع التمريض , شهادة تسجيل كممرض معتمد لعلاج الشيخوخة وغيرها .خلال تلك الفترة انتحل المتهم شخصية ممرض معتمد وعمل في اكثر من دار لرعاية المسنين ومستشفى تمريضي وصناديق مرضى , وقد تقاضى معاشات قدرت ب نصف مليون شيكل .