تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-15 16:00:20 تركيا تحيي ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل وتستذكر ضحاياه |  2019-07-15 16:00:32 إيران تطلع الأسد على آخر تطورات الملف النووي |  2019-07-15 14:36:40 الافراج بشروط مقيدة عن الشرطي المتهم بقتل سلومون تيكا |  2019-07-15 13:06:09 اتهام شاب 38 عاما من الجديدة المكر عمل 10 سنوات ممرضا في بيوت للمسنين ومستشفى بشهادة واوراق مزيفة |  2019-07-15 12:31:02 توقع الاعلان رسميا عن اعادة تشكيل القائمة المشتركة اليوم |  2019-07-15 12:13:25 إيران: سنعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي |  2019-07-15 12:05:38 المطران عطا الله حنا:هذه القدس هي قدسنا ولن نتخلى عن حقنا في ان نعيش احرارا في هذه البقعة المباركة |  2019-07-15 11:50:07 حيفا - وفاة الكاتبة المحامية نائلة عطية |  2019-07-15 11:18:05 الكشف عن كلب مسعور مصاب بالكلب في طرعان |  2019-07-15 11:14:14 قائمة معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة المئويّة |  2019-07-15 11:07:54 لماذا لا يشرب طاقم الطائرة الشاي والقهوة؟ |  2019-07-15 11:02:59 رياض محرز للمشجعين بفرنسا: رجاء احتفلوا باحترام |  2019-07-15 10:59:59 فلسطين تشارك في الماراثون الإحتفالي بذكري ميلاد مانديلا في إسبانيا. |  2019-07-15 09:46:13 غريزمان عن أتلتيكو: لم أغدر بهم.. وما حدث "مؤسف" |  2019-07-15 09:27:25 وفاة وإصابة 12 جزائرياً خلال احتفالات الفوز |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اتهام شاب 38 عاما من الجديدة المكر عمل 10 سنوات ممرضا في بيوت للمسنين ومستشفى بشهادة واوراق مزيفة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام بحق شاب 38 عاما من الجديدة المكر بتهمة استعمال مستند مزيف والحصول على غرض عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة , وانتحال شخصية صاحب شهادة .



ويستدل من لائحة الاتهام انه خلال العشر سنوات الاخيرة كان بحوزة المتهم مستندات مزيفة تتعلق بوظيفته , شهادة من جامعة تل ابيب من فرع التمريض , شهادة تسجيل كممرض معتمد لعلاج الشيخوخة وغيرها .


خلال تلك الفترة انتحل المتهم شخصية ممرض معتمد وعمل في اكثر من دار لرعاية المسنين ومستشفى تمريضي وصناديق مرضى , وقد تقاضى معاشات قدرت ب نصف مليون شيكل .
اتهام شاب 38 عاما من الجديدة المكر عمل 10 سنوات ممرضا في بيوت للمسنين ومستشفى بشهادة واوراق مزيفة




كلمات متعلقة

اتهام, شاب, 38, عاما, من, الجديدة, المكر, عمل, 10, سنوات, ممرضا, في, بيوت, للمسنين, ومستشفى, بشهادة, واوراق, مزيفة,

تابعونــا

الافراج بشروط مقيدة عن الشرطي المتهم بقتل سلومون تيكا الافراج بشروط مقيدة عن الشرطي المتهم بقتل سلومون تيكا 2019-07-15 | 14:36:40

الغت محكمة الصلح في حيفا بعد ظهر اليوم الإقامة الجبرية التي فُرضت على الشرطي...

توقع الاعلان رسميا عن اعادة تشكيل القائمة المشتركة اليوم توقع الاعلان رسميا عن اعادة تشكيل القائمة المشتركة اليوم 2019-07-15 | 12:31:02

اعلِن اليوم عن ان المساعي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة تكللت بالنجاح . وسيُعقد...

المطران عطا الله حنا:هذه القدس هي قدسنا ولن نتخلى عن حقنا في ان نعيش احرارا في هذه البقعة المباركة المطران عطا الله حنا:هذه القدس هي قدسنا ولن نتخلى عن حقنا في ان نعيش احرارا في هذه البقعة المباركة 2019-07-15 | 12:05:38

استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...

الكشف عن كلب مسعور مصاب بالكلب في طرعان الكشف عن كلب مسعور مصاب بالكلب في طرعان 2019-07-15 | 11:18:05

ناشد مجلس طرعان المحلي، كافة المواطنين، التبليغ عن تعرض أي مواطن لعضة كلب في...

قائمة معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة المئويّة قائمة معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة المئويّة 2019-07-15 | 11:14:14

نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة...

فلسطين تشارك في الماراثون الإحتفالي بذكري ميلاد مانديلا في إسبانيا. فلسطين تشارك في الماراثون الإحتفالي بذكري ميلاد مانديلا في إسبانيا. 2019-07-15 | 10:59:59

شاركت سفارة فلسطين بإسبانيا، نظيرتها جنوب إفريقيا ، في ماراثون أقامته الأخيرة...

مديرية الشرطة تعقد اجتماعا لأبناء عائلات افراد الشرطة لدورة "ضباط قيادين" مديرية الشرطة تعقد اجتماعا لأبناء عائلات افراد الشرطة لدورة "ضباط قيادين" 2019-07-15 | 09:51:59

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: عقدت مديرية...

حل المجالس المحلية والبلديات- رهط ويركا وعسفيا وطبريا حل المجالس المحلية والبلديات- رهط ويركا وعسفيا وطبريا 2019-07-15 | 08:16:32

أخفق المجلس البلدي في رهط في تمرير الميزانية العامة الليلة الماضية. ويشار الى...

شبهات حول تزوير بانتخابات الكنيست في مراكز اقتراع شبهات حول تزوير بانتخابات الكنيست في مراكز اقتراع 2019-07-15 | 09:14:42

عُلم الليلة الماضية ان الشرطة تحقق في شبهات حول وقوع اعمال تزوير خلال الانتخابات...

مصرع طفل 3 سنوات بصعقة كهربائية في طولكرم مصرع طفل 3 سنوات بصعقة كهربائية في طولكرم 2019-07-15 | 07:58:48

طولكرم - لقي الطفل محمد انس صباح من سكان بلدة قفين شمال طولكرم مصرعه في ساعات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عكا فتاة نيتها بالاستشهاد اعتقال شابة فيسبوك شاهدوا شبهات تعنيف أطفال ضربهن حضانة شفاعمرو مدينة التحقيق صاحبة شرطة فيديو كاميرات مراقبة مظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف سيارات معدلة بشكل غير قانوني الشرطة تنزيل الشارع سباقات حملة البطوف سخنين عرابة دير حناانقلاب سيارة شارع ام الفحم معاوية اصابة طفيفة سائق حريق هائل مصنع مخزن كريات انا قرب حيفا أزمة سير خانقة اشتعال النيران تعيين محمد عايد عدوي طرعان مديرا قسم المفاصل مستشفى بوريا كفر قاسم حادث انقلاب خلاط باطون اصابة سائق اطلاق نار مجهول الشرطة اسعاف متوسطة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية طمرة مدينة مستشفى اسعاف شرطة تحقيق اصابة شابين خلال مطاردة بوليسية شرطية كفر قرع دراجة نارية سائق خطيرة متسوطة مستشفى شرطة توثيق عملية سطو مسلح محطة وقود الزرازير ملثمان مسلحان ليلة الخميس مصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق رجل زوج زوجته رأسها ضربها على رأسها بشاكوش الجليل الغربي اعتقال الشرطة مستشفى نهاريامصرع الشاب محمد بشوتي مجد الكروم حادث طرق تراكتورون سيارة خصوصية طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com