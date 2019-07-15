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توقع الاعلان رسميا عن اعادة تشكيل القائمة المشتركة اليوم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلِن اليوم عن ان المساعي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة تكللت بالنجاح . وسيُعقد في الناصرة مؤتمر صحافي خاص الساعة السادسة مساء للإعلان عن ذلك رسميا.



وقال مصدر مطلع في لجنة الوفاق الوطني ان الدعوة وُجهت لجميع الأحزاب لحضور المؤتمر الصحفي وللانضمام الى القائمة، ولكن حتى الان لم يؤكد حزبان، لم يسمهما، مشاركتهما 




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