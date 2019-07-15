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إيران: سنعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت إيران أن بلاده ستعيد البرنامج النووي إلى ما كان عليه قبل 4 أعوام، إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها بموجب الاتفاق خلال مهلة الشهرين التي منحتها طهران لها.



وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين إن "هدف إيران من تقليص تعهداتها لهذا الحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 4​​​.5%، ليس بسبب عدم حاجتها لليورانيوم المخصب بنسبة أكثر، بل فقط من أجل إعطاء فرصة للدبلوماسية لكي تقوم أطراف الاتفاق بالوقوف إلى جانبنا بتنفيذ تعهداتها وتحمل مسؤولياتها".


وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "الهدف من قرارنا بتقليص التزاماتنا النووية، هو أن تعود أطراف الاتفاق النووي للعمل وفق مسؤولياتها"، موضحا أن "ما تفعله إيران نحو تعزيز قدراتها النووية يأتي ضمن إطار الاتفاق النووي".




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