صور - اختتام المخيم الشبابي البلدي في الناصرة

بأجواء تعمها البهجة والفرح أختتم المخيم الشبابي البلدي تحت شعار "الآخر هو انا" فعالياته التي كانت على مدار أسبوعين من الورشات والفعاليات والبرامج الغنية التي تعود بالفائدة على شريحة الشباب النصراوية التي تدعم من خلالها أسس التكافل المجتمعي الذي يزرع في طياته الخير للبلد التي فيها ولدنا والتي نحب.

اختتم المخيم يوم الخميس 11.7.2019 وذلك بإحتفال مميز ومهيب الذي ابدا من خلاله المشاركين الفرح والسرور ورضائهم عن البرامج الغنية التي قدمت لهم في فترة المخيم.أشرف على المخيم مجموعة من المركزين بمساعدة عشرات المرشدين والمساعدين والمتطوعين من أبناء هذه المدينة وطاقم العاملين في قسم دائرة الثقافة الرياضة والشباب في بلدية الناصرة الذي تفانوا في عطائهم لتوجيه ومساعدة الطلاب في برنامج المخيم الحافل.تخلل المخيم العديد من الورشات، دارما، شيف، ورشة الإدمان، زيارة مكتبة، احتراس، مسرحيات ورحلات .وفي دوره أكد السيد خالد بطو مدير الدائرة على دعم دائرة الثقافة الرياضة والشباب في جميع مركباتها بمثل هذه البرامج الغنية التي تستحدث بشكل دوري حسب احتياجات المدينة وشبابها للمضي قدمًا لمجتمع مثقف وواعٍ متنمٍ وواعد.