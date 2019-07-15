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اخر الاخبار
2019-07-15 12:05:38
المطران عطا الله حنا:هذه القدس هي قدسنا ولن نتخلى عن حقنا في ان نعيش احرارا في هذه البقعة المباركة
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2019-07-15 11:50:07
حيفا - وفاة الكاتبة المحامية نائلة عطية
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2019-07-15 11:18:05
الكشف عن كلب مسعور مصاب بالكلب في طرعان
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2019-07-15 11:14:14
قائمة معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة المئويّة
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2019-07-15 11:07:54
لماذا لا يشرب طاقم الطائرة الشاي والقهوة؟
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2019-07-15 11:02:59
رياض محرز للمشجعين بفرنسا: رجاء احتفلوا باحترام
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2019-07-15 10:59:59
فلسطين تشارك في الماراثون الإحتفالي بذكري ميلاد مانديلا في إسبانيا.
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2019-07-15 09:46:13
غريزمان عن أتلتيكو: لم أغدر بهم.. وما حدث "مؤسف"
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2019-07-15 09:27:25
وفاة وإصابة 12 جزائرياً خلال احتفالات الفوز
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2019-07-15 08:16:32
حل المجالس المحلية والبلديات- رهط ويركا وعسفيا وطبريا
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2019-07-15 09:14:42
شبهات حول تزوير بانتخابات الكنيست في مراكز اقتراع
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2019-07-15 07:58:48
مصرع طفل 3 سنوات بصعقة كهربائية في طولكرم
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2019-07-15 07:54:55
اصابتان احداها متوسطة اثر احتراق بيت في طمرة
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2019-07-15 07:52:04
تخليص ٣ عالقين اثر حريق شب في شقة سكنية بالناصره
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2019-07-15 06:30:16
نتنياهو: الشيء الإيجابي الوحيد في الاتفاق النووي هو تقاربنا مع الدول العربية
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